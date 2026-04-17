Трубопровод был поврежден в Туапсе при атаке украинских дронов

Трубопровод был повреждён в Туапсе при атаке украинских дронов. Как пишет RT, об этом заявил глава муниципалитета Сергей Бойко.

В Туапсе после атаки БПЛА повреждены более 60 зданий

Он отметил, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению.

«Несколько сетей теплоснабжения, которые также пострадали из-за атаки, уже отремонтированы», - написал чиновник в своём Telegram-канале.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в результате атаки беспилотников в Туапсе погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

