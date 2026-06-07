СМИ: Китай начал морскую операцию рядом с Тайванем

По данным агентства, она проводится к востоку от острова. Операция стала ответом на заявление властей Японии и Филиппин о начале переговоров по делимитации морской границы к востоку от Тайваня. В специальной правоохранительной миссии принимают участие силы Управлений морской безопасности провинций Фуцзянь и Гуандун, а также Спасательное управление и Центр обеспечения судоходства Восточно-Китайского моря.

Перед ними стоит задача по охране морского административного права КНР, расширение масштабов дальнего патрулирования и мониторинг судоходства в стратегически важных районах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о поставках оружия Тайваню поставлен на паузу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

