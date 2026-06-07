Рудковская упала в обморок во время премии «МУЗ-ТВ»

Российский продюсер Яна Рудковская заявила журналистам, что потеряла сознание во время премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение».

Билан ответил на дружеские нападки Киркорова

По ее словам, в ситуацию вмешался певец Дима Билан, находившийся рядом. Исполнитель успел ее поймать. «Душно было очень, но Дима словил меня», - отметила Рудковская.

Продюсер отметила, что причиной произошедшего стала сильная духота в помещении. Инцидент обошелся без серьезных последствий, а помощь Билана позволила избежать травм при падении.

Ранее Билан продал особняк на Новорижском шоссе в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дима БиланМузыкаМузыканты

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