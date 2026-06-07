Рудковская упала в обморок во время премии «МУЗ-ТВ»
Российский продюсер Яна Рудковская заявила журналистам, что потеряла сознание во время премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение».
По ее словам, в ситуацию вмешался певец Дима Билан, находившийся рядом. Исполнитель успел ее поймать. «Душно было очень, но Дима словил меня», - отметила Рудковская.
Продюсер отметила, что причиной произошедшего стала сильная духота в помещении. Инцидент обошелся без серьезных последствий, а помощь Билана позволила избежать травм при падении.
Ранее Билан продал особняк на Новорижском шоссе в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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