Элемент интерьера: Россияне скупают большие телевизоры

Это происходит вслед за увеличением посетителей онлайн-кинотеатров. Как указали участники рынка, в отдельных магазинах по продаже электроники спрос на устройства вырос в два–три раза.

Эксперты считают, что данная ситуация связана с распространением высокоскоростного домашнего интернета и популярностью видеосервисов. По их словам, смотреть фильмы и сериалы на большом экране комфортнее, чем на смартфонах или планшетах.

Дополнительным стимулом стало удорожание походов в кинотеатры. Сегодня подписка на онлайн-платформы обходится дешевле. Кроме того, телевизоры с большой диагональю всё чаще приобретают не только для просмотра контента, но и как элемент современного интерьера.

Чтобы не стать жертвой взлома умного телевизора, необходимо приобретать технику известных марок, сказал НСН ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин, посоветовав пользователям таких гаджетов регулярно менять пароли и подключаться только к защищенным сетям.

