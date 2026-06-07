В Финляндии заявили о готовности сбивать залетевшие дроны Украины

Финляндия должна всегда быть на готовности сбивать ошибочно залетевшие в ее воздушное пространство беспилотные летательные аппараты Украины, сообщает ERR со ссылкой на министра обороны Антти Хяккянена.

СМИ: Киев мог по ошибке направить дроны с боевой частью в сторону Финляндии

По его словам, это связано со стратегическими объектами России, расположенными вблизи границы. Глава военного ведомства указал, что страна должна быть готова к тому, чтобы в подобной ситуации в небе не находились гражданские авиалайнеры.

Ранее финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Хельсинки следует срочно прекратить военную помощь Украине из-за очередного вторжения дронов ВСУ в воздушное пространство страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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