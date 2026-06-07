В Финляндии заявили о готовности сбивать залетевшие дроны Украины
Финляндия должна всегда быть на готовности сбивать ошибочно залетевшие в ее воздушное пространство беспилотные летательные аппараты Украины, сообщает ERR со ссылкой на министра обороны Антти Хяккянена.
По его словам, это связано со стратегическими объектами России, расположенными вблизи границы. Глава военного ведомства указал, что страна должна быть готова к тому, чтобы в подобной ситуации в небе не находились гражданские авиалайнеры.
Ранее финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Хельсинки следует срочно прекратить военную помощь Украине из-за очередного вторжения дронов ВСУ в воздушное пространство страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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