Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве в Оренбургской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате следкома расследование уголовного дела об убийстве трех девушек в Оренбургской области. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.



Тела трех девушек были обнаружены в квартире одного из домов в городе Гае 30 сентября после тушения пожара. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

В сообщении отмечается, что Бастрыкин обязал руководителя ведомства по Оренбургской области Вячеслава Зудермана доложить о проведенных следственных действиях в центральный аппарат СК.

В филиале Орского медколледжа в Гае подтвердили, что погибшие девушки, которым было от 17 до 19 лет, были студентками и вместе снимали квартиру. «Девушки являются нашими студентками, это мы подтверждаем… Девочки хорошие были», - подтвердили в учебном отделе колледжа, где учились погибшие.

