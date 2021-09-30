После пожара под Оренбургом обнаружили тела трех убитых женщин
После пожара в оренбургском Гае нашли тела трех убитых женщин. Девушкам было 17, 18 и 19 лет. Скончались студентки медколледжа, которые вместе снимали квартиру. Об этом сообщили в СК РФ по Оренбургской области. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».
В сообщении СК говорится, что сегодня после тушения пожара в одном из многоквартирных домов найдены тела двоих проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти, во дворе дома обнаружено тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями.
На месте работает следственная группа.
Ранее были арестованы мигранты по обвинению в насилии и убийстве пенсионерки в Подмосковье.
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