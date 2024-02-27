СК заведет дело по сообщению об истязании ребенка в Башкирии

В Белгородской области погибли трое мирных жителей при атаке дрона Шольц заявил, что он продолжает выступать против поставок Украине ракет Taurus Парламент Венгрии избрал новым президентом страны Тамаша Шуйока Институт космической политики заявил о новой волне мощных исследований в рамках освоения человеком Луны В лонг-лист премии «Ника» вошли 136 фильмов