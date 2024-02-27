СК заведет дело по сообщению об истязании ребенка в Башкирии
27 февраля 202402:32
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту истязания ребенка в Башкирии, сообщает «РЕН ТВ».
Житель города Ишимбай систематически избивал приемного 14-летнего сына на протяжении четырех лет. Сообщения об избиениях появились в СМИ.
Результаты расследования поставят на контроль в центральном аппарате СК.
Ранее стало известно, что житель Петропавловск-Камчатского истязал детей сожительницы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК заведет дело по сообщению об истязании ребенка в Башкирии
- СМИ: Украина пойдет на политическое урегулирование из-за отчаяния
- Макрон: Запад не желает воевать с Россией
- Песков заявил, что Путину в онлайн-режиме докладывают о ситуации на фронте
- Премьер Чехии не захотел направлять военных на Украину
- В Госдуме прокомментировали отказ Дании от расследования по «Северным потокам»
- Песков: Танки Abrams будут гореть так же, как и другие
- Белый дом анонсировал поездку Байдена в Техас на границу с Мексикой
- Guardian: Зеленский на последних совещаниях выглядел измотанным
- Школу в Петербурге перевели на удаленку из-за вспышки кори
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru