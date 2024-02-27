СК заведет дело по сообщению об истязании ребенка в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту истязания ребенка в Башкирии, сообщает «РЕН ТВ».

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Житель города Ишимбай систематически избивал приемного 14-летнего сына на протяжении четырех лет. Сообщения об избиениях появились в СМИ.

Результаты расследования поставят на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее стало известно, что житель Петропавловск-Камчатского истязал детей сожительницы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ДетиСледственный Комитет

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