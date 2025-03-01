Трое жителей Херсонской области погибли из-за обстрелов ВСУ

По его словам, еще пятеро человек получили ранения.

ВСУ нанесли удар по гражданскому автомобилю на автомобильной дороге между Новой Маячкой и Обрывками. Водитель и пассажир скончались на месте. Одна женщина пострадала, ее госпитализировали.

Также ВСУ ударили по жилому сектору в Алешках. В результате украинской атаки погиб мужчина. Еще один местный житель получил осколочные ранения.



Также есть пострадавшие в Новой Каховке, Казачьих Лагерях и Великой Лепетихе. Ранения получили трое мужчин, их госпитализировали.

В конце января минимум три мирных жителя погибли в результате украинского обстрела кассетными боеприпасами Алешек в Херсонской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».