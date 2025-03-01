Трое жителей Херсонской области погибли из-за обстрелов ВСУ
В результате украинских атак на Херсонскую область погибли три мирных жителя, сообщил в своих соцсетях губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, еще пятеро человек получили ранения.
ВСУ нанесли удар по гражданскому автомобилю на автомобильной дороге между Новой Маячкой и Обрывками. Водитель и пассажир скончались на месте. Одна женщина пострадала, ее госпитализировали.
Также ВСУ ударили по жилому сектору в Алешках. В результате украинской атаки погиб мужчина. Еще один местный житель получил осколочные ранения.
Также есть пострадавшие в Новой Каховке, Казачьих Лагерях и Великой Лепетихе. Ранения получили трое мужчин, их госпитализировали.
В конце января минимум три мирных жителя погибли в результате украинского обстрела кассетными боеприпасами Алешек в Херсонской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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