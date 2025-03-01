Трое жителей Херсонской области погибли из-за обстрелов ВСУ

В результате украинских атак на Херсонскую область погибли три мирных жителя, сообщил в своих соцсетях губернатор региона Владимир Сальдо.

В Белгородской области из-за обстрела ВСУ ранены два человека

По его словам, еще пятеро человек получили ранения.

ВСУ нанесли удар по гражданскому автомобилю на автомобильной дороге между Новой Маячкой и Обрывками. Водитель и пассажир скончались на месте. Одна женщина пострадала, ее госпитализировали.

Также ВСУ ударили по жилому сектору в Алешках. В результате украинской атаки погиб мужчина. Еще один местный житель получил осколочные ранения.

Также есть пострадавшие в Новой Каховке, Казачьих Лагерях и Великой Лепетихе. Ранения получили трое мужчин, их госпитализировали.

В конце января минимум три мирных жителя погибли в результате украинского обстрела кассетными боеприпасами Алешек в Херсонской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Владимир Сальдо
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