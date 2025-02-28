В Белгородской области из-за обстрела ВСУ ранены два человека
Украинские военные обстреляли село Архангельское в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, двое мирных жителей — мужчина и женщина — получили осколочные ранения, их доставили в местную городскую больницу №2.
Гладков уточнил, что в результате обстрела повреждены четыре частных дома — в них выбиты окна, пострадали кровли, фасады и заборы. В одном из домовладений была перебита газовая труба, но утечку газа устранили аварийные службы.
Помимо этого, украинский FPV-дрон атаковал территорию предприятия в Шебекино. В результате взрыва на парковке был поврежден легковой автомобиль. На местах происшествий работают оперативные службы, ведется уточнение последствий, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгородской области из-за обстрела ВСУ ранены два человека
- Экс-командующего 58-й армией Попова отправили в СИЗО по делу о мошенничестве
- В России зафиксировали массовый сбой в работе WhatsApp
- ООН приостановила помощь Украине после сокращения поддержки со стороны США
- В Вологодской области объяснили идею создания организации «Опричники»
- Ученые предсказали следующий ледниковый период
- Мурашко: Новая система медосмотров выявляет заболевание у каждого второго ребенка
- Макрон: Евросоюзу придется ответить на таможенные пошлины США
- СМИ: Из-за циклона «Гаранс» на Маврикии застряли 700 россиян
- Блогера Wengallbi арестовали за попытку дать взятку сотруднику ДПС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru