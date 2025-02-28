В Белгородской области из-за обстрела ВСУ ранены два человека

Украинские военные обстреляли село Архангельское в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, двое мирных жителей — мужчина и женщина — получили осколочные ранения, их доставили в местную городскую больницу №2.

Средства ПВО ликвидировали беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Гладков уточнил, что в результате обстрела повреждены четыре частных дома — в них выбиты окна, пострадали кровли, фасады и заборы. В одном из домовладений была перебита газовая труба, но утечку газа устранили аварийные службы.

Помимо этого, украинский FPV-дрон атаковал территорию предприятия в Шебекино. В результате взрыва на парковке был поврежден легковой автомобиль. На местах происшествий работают оперативные службы, ведется уточнение последствий, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры