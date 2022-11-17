Трое задержанных в Египте российских моряков прилетели в Москву

Трое из пятерых российских моряков грузового судна, ранее задержанных в египетской Александрии, прилетели в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков. Еще двое моряков пока остаются в Египте.

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Ранее в генконсульстве РФ сообщали, что пятеро россиян - членов экипажа грузового судна арестованы в Египте. Связано, по предварительным данным, это было с тем, что на борту сухогруза находились лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества.

Как отмечали в дипмиссии, грузовое судно Soy, которое ходит под флагом Коморских островов, было задержано 4 ноября в Александрии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МорякиЕгипет
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