Трое задержанных в Египте российских моряков прилетели в Москву

Ранее в генконсульстве РФ сообщали, что пятеро россиян - членов экипажа грузового судна арестованы в Египте. Связано, по предварительным данным, это было с тем, что на борту сухогруза находились лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества.

Как отмечали в дипмиссии, грузовое судно Soy, которое ходит под флагом Коморских островов, было задержано 4 ноября в Александрии.

