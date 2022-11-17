На Украине заявили о продлении зерновой сделки на 120 дней

«Черноморская зерновая инициатива будет продлена на 120 дней», — написал чиновник в Twitter.

Кубраков подчеркнул, что генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «сделали еще один важный шаг в глобальной борьбе с продовольственным кризисом», пишет Ura.ru.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью RT сообщил, что на саммите G20 Россия поддержала продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 19 ноября. При этом Москва заявила о необходимости контроля пунктов направления зерна, чтобы продовольствие шло в нуждающиеся страны.

