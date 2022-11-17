На Украине заявили о продлении зерновой сделки на 120 дней

Зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Силуанов заявил, что Россия поддержала продление зерновой сделки

«Черноморская зерновая инициатива будет продлена на 120 дней», — написал чиновник в Twitter.

Кубраков подчеркнул, что генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «сделали еще один важный шаг в глобальной борьбе с продовольственным кризисом», пишет Ura.ru.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью RT сообщил, что на саммите G20 Россия поддержала продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 19 ноября. При этом Москва заявила о необходимости контроля пунктов направления зерна, чтобы продовольствие шло в нуждающиеся страны.

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ФОТО: РИА Новости
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