На Украине заявили о продлении зерновой сделки на 120 дней
Зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
«Черноморская зерновая инициатива будет продлена на 120 дней», — написал чиновник в Twitter.
Кубраков подчеркнул, что генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «сделали еще один важный шаг в глобальной борьбе с продовольственным кризисом», пишет Ura.ru.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью RT сообщил, что на саммите G20 Россия поддержала продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 19 ноября. При этом Москва заявила о необходимости контроля пунктов направления зерна, чтобы продовольствие шло в нуждающиеся страны.
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