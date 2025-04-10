Трое взрослых и ребенок были ранены из-за атаки ВСУ в Брянской области

По его словам, инцидент произошёл в селе Новая Погощь Суземского района. В результате атаки были ранены четверо мирных жителей, в том числе шестимесячный ребёнок.

«Все они оперативно доставлены в районную больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь», - заключил он.

Ранее Богомаз заявил, что украинский дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию в селе Подывотье в Брянской области, сообщает RT.

