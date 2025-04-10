Трое взрослых и ребенок были ранены из-за атаки ВСУ в Брянской области
Украинский дрон-камикадзе атаковали движущийся гражданский автомобиль в Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, инцидент произошёл в селе Новая Погощь Суземского района. В результате атаки были ранены четверо мирных жителей, в том числе шестимесячный ребёнок.
«Все они оперативно доставлены в районную больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь», - заключил он.
Ранее Богомаз заявил, что украинский дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию в селе Подывотье в Брянской области, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru