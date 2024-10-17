Трое сотрудников коммунального предприятия пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Горловку

Трое сотрудников коммунального предприятия пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Горловку, сообщил глава городского округа Иван Приходько.

ВСУ потеряли на Курском направлении более 23 850 военнослужащих

По его словам, еще один человек погиб.

Ранее над Курской областью сбили две украинские ракеты и три беспилотника, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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