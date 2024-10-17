ВСУ потеряли на Курском направлении более 23 850 военнослужащих

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 250 военнослужащих, шестеро сдались в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В ведомстве указали, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 23 850 военнослужащих.

Также российские войска подбили 165 танков, 77 БМП и 100 БТР, 942 боевые бронированные машины.

Кроме того, были поражены 193 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок РСЗО, 48 станций РЭБ и 643 автомобиля.

Ранее власти Австралии заявили о намерении передать Украине 49 списанных танков M1A1 Abrams, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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