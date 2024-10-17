ВСУ потеряли на Курском направлении более 23 850 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 250 военнослужащих, шестеро сдались в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 23 850 военнослужащих.
Также российские войска подбили 165 танков, 77 БМП и 100 БТР, 942 боевые бронированные машины.
Кроме того, были поражены 193 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок РСЗО, 48 станций РЭБ и 643 автомобиля.
Ранее власти Австралии заявили о намерении передать Украине 49 списанных танков M1A1 Abrams, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru