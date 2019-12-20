Трое рабочих погибли в Тулуне во время ремонта после паводка

Чрезвычайное происшествие в Иркутской области. Там не менее троих рабочих погибли при обрушении грунта в многострадальном Тулуне, который до сих пор не восстановился полностью после летних паводков. Еще два человека пострадали, передает «Интерфакс».

Трагедия случилась сегодня вечером. По предварительной информации, рабочие рыли траншею, принадлежащей Центру помощи детям.