Трое рабочих погибли в Тулуне во время ремонта после паводка

20 декабря 201919:16

Чрезвычайное происшествие в Иркутской области. Там не менее троих рабочих погибли при обрушении грунта в многострадальном Тулуне, который до сих пор не восстановился полностью после летних паводков. Еще два человека пострадали, передает «Интерфакс».

Трагедия случилась сегодня вечером. По предварительной информации, рабочие рыли траншею, принадлежащей Центру помощи детям.

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Работы там проводились как раз в рамках реконструкции после наводнения, уточняет «Свободная пресса».

На этой неделе стало известно об отставке теперь уже бывшего губернатора Иркутской области Сергей Левченко.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН заявил, что главу региона вынудили покинуть пост.

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ФОТО: МЧС РФ//РИА Новости
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