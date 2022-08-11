Трое рабочих погибли в канализации Челябинска
В Челябинске погибли трое рабочих при проведении работ в городской канализации. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на управления МЧС по Челябинской области.
По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления продуктами распада канализационных вод.
Как отмечается, на место инцидента прибыли сотрудники экстренных служб.
«Тела погибших подняты на поверхность, проводится контрольный осмотр отстойника», — заявили в Главном управлении МЧС по Челябинской области.
Региональной прокуратурой по факту гибели людей организована проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее суд отправил под домашний арест гендиректора фирмы по делу о гибели трех рабочих в коллекторе на юго-востоке Москвы.
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