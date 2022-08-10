Суд отправил под домашний арест гендиректора фирмы по делу о гибели трех рабочих
Кузьминский районный суд Москвы отправил под домашний арест Виктора Липатова — гендиректора фирмы, трое сотрудников которой погибли при чистке канализационного коллектора на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Липатов обвиняется по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Ранее СМИ сообщала, что пятерых упавших в коллектор московских рабочих спасли сотрудники автомойки.
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