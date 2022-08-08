Поиск пропавших в московском коллекторе рабочих завершен

Московские спасатели вытащили из воды тела всех трех пропавших в московском коллекторе рабочих, сообщает телеканал «360».

СМИ: Пятерых упавших в коллектор московских рабочих спасли сотрудники автомойки

Поисковые работы завершены. Пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, еще пятерых подняли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, после чего им оказали необходимую помощь медики.

Тела трех пропавших рабочих извлечены на поверхность спасателями. Они утонули, когда в коллекторе поднялся уровень воды.

Напомним, ЧП произошло на улице Краснодарской, дом 2, корпус 2 в Люблино. Рабочие, которые вели ремонт, оказались заблокированы в коллекторе.

Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ЧП.

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