Поиск пропавших в московском коллекторе рабочих завершен
Московские спасатели вытащили из воды тела всех трех пропавших в московском коллекторе рабочих, сообщает телеканал «360».
Поисковые работы завершены. Пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, еще пятерых подняли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, после чего им оказали необходимую помощь медики.
Тела трех пропавших рабочих извлечены на поверхность спасателями. Они утонули, когда в коллекторе поднялся уровень воды.
Напомним, ЧП произошло на улице Краснодарской, дом 2, корпус 2 в Люблино. Рабочие, которые вели ремонт, оказались заблокированы в коллекторе.
Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ЧП.
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