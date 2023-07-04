Трое детей сбежали из детского сада в Калуге
4 июля 202313:12
Прокуратура Калуги организовала проверку по факту побега троих детей из детского сада «Радуга», сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что дети в возрасте 6 лет и 4 лет сбежали из дошкольного учреждения через проём в заборе, в настоящее время их разыскивают правоохранители.
«Сотрудники правоохранительных органов осуществляют патрулирование района с целью установления местонахождения детей», - отметили в прокуратуре.
Ранее в Новосибирской области две девочки сбежали из оздоровительного лагеря «Пионер», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru