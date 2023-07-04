Трое детей сбежали из детского сада в Калуге

В сообщении говорится, что дети в возрасте 6 лет и 4 лет сбежали из дошкольного учреждения через проём в заборе, в настоящее время их разыскивают правоохранители.

«Сотрудники правоохранительных органов осуществляют патрулирование района с целью установления местонахождения детей», - отметили в прокуратуре.

Ранее в Новосибирской области две девочки сбежали из оздоровительного лагеря «Пионер», сообщает RT.

