Трое детей сбежали из детского сада в Калуге

Прокуратура Калуги организовала проверку по факту побега троих детей из детского сада «Радуга», сообщает пресс-служба ведомства.

Сразу три детских сада построят на юге Москвы в 2023 году

В сообщении говорится, что дети в возрасте 6 лет и 4 лет сбежали из дошкольного учреждения через проём в заборе, в настоящее время их разыскивают правоохранители.

«Сотрудники правоохранительных органов осуществляют патрулирование района с целью установления местонахождения детей», - отметили в прокуратуре.

Ранее в Новосибирской области две девочки сбежали из оздоровительного лагеря «Пионер», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеКалугаДетский СадДети

Горячие новости

Все новости

партнеры