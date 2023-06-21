Сразу три детских сада построят на юге Москвы в 2023 году
Строительство трех детских садов будет завершено в текущем году в Южном административном округе российской столицы. Такие планы обнародовал глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Детское дошкольное учреждение на 140 мест в районе Бирюлево Восточное возводится на 6-ой Радиальной улице. Его готовность оценивается в 85%. Уже завершены монолитные работы, заканчиваются отделка и благоустройство территории.
Ещё два детских сада вскоре будут сданы в эксплуатацию в районах Чертаново Южное и Чертаново Северное. Один из объектов, рассчитанный на 125 мест, расположен на Кировоградской улице. В здании сейчас идут работы по отделке фасадов и внутренних помещений.
Второй детский сад строится на участке между конноспортивным комплексом «Битца» и Битцевским проездом. Это здание примет 125 детей. Там уже начался монтаж оборудования и мебели. Для каждой группы будут обустроены игровая комната, спальня, раздевалка, буфет.
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