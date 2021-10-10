Трое детей погибли в автоаварии в Подмосковье
10 октября 202101:05
Трое детей погибли в дорожно-транспортном происшествии в результате столкновения двух машин в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
Еще двое детей и один взрослый получили травмы.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
На днях шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в результате ДТП в Нуримановском районе Башкирии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru