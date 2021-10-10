Трое детей погибли в автоаварии в Подмосковье

Трое детей погибли в дорожно-транспортном происшествии в результате столкновения двух машин в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Путин сравнил смертность в ДТП с потерями на войне

Еще двое детей и один взрослый получили травмы.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

На днях шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в результате ДТП в Нуримановском районе Башкирии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АварияДТППодмосковье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры