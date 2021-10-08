Путин сравнил смертность в ДТП с потерями на войне
Президент Владимир Путин призвал добиваться снижения смертности на российских дорогах. Для этого, по его словам, необходимо продолжать совместную работу полиции и дорожникам.
«Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях», - заявил глава государства на встрече с заместителем председателя Госдумы Маратом Хуснуллиным. Так Путин прокомментировал доклад о снижении смертности в ДТП в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
По словам президента, сейчас предпринимаются комплексные усилия в этом направлении. По его оценке, МВД и дорожники работают в целом все лучше. Путин также заявил о необходимости развития санитарной авиации, оказания помощи пострадавшим в первый час после ДТП.
Вице-премьер, в свою очередь, сообщил, что смертность на дорогах в стране стабильно сокращается. По данным министра внутренних дел Владимира Колокольцева, в стране за последние десять лет в ДТП погибли более 220 тысяч человек, и свыше двух миллионов получили травмы.
При этом за 15 лет количество погибших в авариях снизилось более чем вдвое. К 2030 году предполагается сократить смертность в ДТП до четырех погибших на 100 тысяч населения, в 2020 году показатель составлял почти 11 человек.
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