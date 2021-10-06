Шесть человек пострадали в Башкирии в ДТП
Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в результате ДТП в Нуримановском районе Башкирии, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошёл на муниципальной автодороге «Красная Горка - Сарва», где близ деревни Вознесенский опрокинулся автомобиль ВАЗ-2115.
В сообщении МЧС говорится, что обошлось без жертв, однако в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены шесть человек, находившихся в легковушке.
Ранее в результате ДТП в Вуктыльском районе Коми погибла женщина, которая не была пристёгнута ремнём безопасности, сообщают «Невские новости».
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