Найден четвертый погибший в авиакатастрофе в Хабаровском крае

Четвертый погибший обнаружен на месте крушения легкомоторного самолета в Хабаровском крае. Об этом 18 апреля, в субботу сообщает ТАСС.

«Тело четвёртого нашли под обломками самолёта. Личности устанавливаются», — цитирует RT сообщение местных властей.

Авиакатастрофа произошла непосредственно около села Лесное, в 700 метрах от населенного пункта. Сообщалось о троих погибших в результате воздушного инцидента.

Воздушное судно принадлежало биснесмену Илье Карабуту, пишут «Известия». По данным издания, погибший занимался оптовыми поставками товаров для медицины.

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Ошибка пилота или отказ техники могли стать причиной катастрофы, о чем «ТАСС» рассказал источник в правоохранительных органах.

«Среди версий крушения частного самолета рассматриваются ошибка пилотирования и отказ техники», - сообщает агентство.

На месте крушения работают медики и спасатели. Сотрудники Дальневосточного следственного комитета на транспорте начали проверку по факту авиапроисшествия.

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ФОТО: ru.wikipedia.org
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