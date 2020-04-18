Найден четвертый погибший в авиакатастрофе в Хабаровском крае
Четвертый погибший обнаружен на месте крушения легкомоторного самолета в Хабаровском крае. Об этом 18 апреля, в субботу сообщает ТАСС.
«Тело четвёртого нашли под обломками самолёта. Личности устанавливаются», — цитирует RT сообщение местных властей.
Авиакатастрофа произошла непосредственно около села Лесное, в 700 метрах от населенного пункта. Сообщалось о троих погибших в результате воздушного инцидента.
Воздушное судно принадлежало биснесмену Илье Карабуту, пишут «Известия». По данным издания, погибший занимался оптовыми поставками товаров для медицины.
Ошибка пилота или отказ техники могли стать причиной катастрофы, о чем «ТАСС» рассказал источник в правоохранительных органах.
«Среди версий крушения частного самолета рассматриваются ошибка пилотирования и отказ техники», - сообщает агентство.
На месте крушения работают медики и спасатели. Сотрудники Дальневосточного следственного комитета на транспорте начали проверку по факту авиапроисшествия.
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