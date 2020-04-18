Найден четвертый погибший в авиакатастрофе в Хабаровском крае

Четвертый погибший обнаружен на месте крушения легкомоторного самолета в Хабаровском крае. Об этом 18 апреля, в субботу сообщает ТАСС.

«Тело четвёртого нашли под обломками самолёта. Личности устанавливаются», — цитирует RT сообщение местных властей.

Авиакатастрофа произошла непосредственно около села Лесное, в 700 метрах от населенного пункта. Сообщалось о троих погибших в результате воздушного инцидента.

Воздушное судно принадлежало биснесмену Илье Карабуту, пишут «Известия». По данным издания, погибший занимался оптовыми поставками товаров для медицины.