Найдены черные ящики разбившегося в Хабаровском крае Су-57
Оба черных ящика истребителя Т-50 (Су-57) найдены в районе крушения в Хабаровском крае, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах региона.
По его словам, и бортовой речевой самописец, и прибор регистрации параметров полета находятся в удовлетворительном состоянии.
Разбившийся Су-57 принадлежит Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу (КнААЗ) имени Гагарина. Он потерпел крушение в 111 километрах от аэродрома Дземги. Пилот успел катапультироваться.
Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире НСН предположил, что причиной инцидента могло стать испытание истребителя в сверхрежимах, на которых самолет впоследствии, возможно, и не будет работать.
«Возможно, пилот заложил такие перегрузки, что истребитель не выдержал», - отметил он.
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