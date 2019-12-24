Найдены черные ящики разбившегося в Хабаровском крае Су-57

По его словам, и бортовой речевой самописец, и прибор регистрации параметров полета находятся в удовлетворительном состоянии.

Разбившийся Су-57 принадлежит Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу (КнААЗ) имени Гагарина. Он потерпел крушение в 111 километрах от аэродрома Дземги. Пилот успел катапультироваться.

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире НСН предположил, что причиной инцидента могло стать испытание истребителя в сверхрежимах, на которых самолет впоследствии, возможно, и не будет работать.

«Возможно, пилот заложил такие перегрузки, что истребитель не выдержал», - отметил он.

