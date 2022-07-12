Трое астраханцев погибли при обстреле ВСУ Шахтёрского района ДНР

По его словам, в результате были ранены 11 человек, трое погибли, поиск четверых продолжается.

«К сожалению, среди них были трое астраханцев: Александр Матвеев, Георгий Шерстюков и Александр Ховрико... Их имена навсегда останутся в наших сердцах. Соболезную семьям и близким», - написал губернатор.

Бабушкин добавил, что жители Астраханской области занимались в ДНР распределением гуманитарной помощи.

Ранее в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские войска забросали снарядами шесть районов Донецка, сообщает «Свободная пресса».