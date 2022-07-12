Трое астраханцев погибли при обстреле ВСУ Шахтёрского района ДНР
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своём Telegram-канале заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли волонтёрский центр, расположенный в Шахтёском районе Донецкой народной республики (ДНР).
По его словам, в результате были ранены 11 человек, трое погибли, поиск четверых продолжается.
«К сожалению, среди них были трое астраханцев: Александр Матвеев, Георгий Шерстюков и Александр Ховрико... Их имена навсегда останутся в наших сердцах. Соболезную семьям и близким», - написал губернатор.
Бабушкин добавил, что жители Астраханской области занимались в ДНР распределением гуманитарной помощи.
Ранее в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские войска забросали снарядами шесть районов Донецка, сообщает «Свободная пресса».
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