Трое астраханцев погибли при обстреле ВСУ Шахтёрского района ДНР

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своём Telegram-канале заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли волонтёрский центр, расположенный в Шахтёском районе Донецкой народной республики (ДНР).

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По его словам, в результате были ранены 11 человек, трое погибли, поиск четверых продолжается.

«К сожалению, среди них были трое астраханцев: Александр Матвеев, Георгий Шерстюков и Александр Ховрико... Их имена навсегда останутся в наших сердцах. Соболезную семьям и близким», - написал губернатор.

Бабушкин добавил, что жители Астраханской области занимались в ДНР распределением гуманитарной помощи.

Ранее в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские войска забросали снарядами шесть районов Донецка, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДНРВСУАстраханская ОбластьПогибшие
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