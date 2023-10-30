Три украинских дрона-камикадзе посадили с помощью РЭБ в Курской области

Три украинских ударных дрона-камикадзе посадили в воскресенье в Курской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

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«Первый дрон-камикадзе квадрокоптерного типа был посажен средствами РЭБ в 13.16 мск в Суджанском районе», — отметил собеседник агентства.

Еще два БПЛА, которые прилетели со стороны Украины, посадили в Глушковском районе. Как отметил источник, все дроны сдетонировали на земле.

Накануне Минобороны заявило, что российские силы ПВО сбили 44 украинских беспилотника за сутки, напоминает RT.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:УкраинаКурская ОбластьБеспилотники

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