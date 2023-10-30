Три украинских дрона-камикадзе посадили с помощью РЭБ в Курской области
Три украинских ударных дрона-камикадзе посадили в воскресенье в Курской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Первый дрон-камикадзе квадрокоптерного типа был посажен средствами РЭБ в 13.16 мск в Суджанском районе», — отметил собеседник агентства.
Еще два БПЛА, которые прилетели со стороны Украины, посадили в Глушковском районе. Как отметил источник, все дроны сдетонировали на земле.
Накануне Минобороны заявило, что российские силы ПВО сбили 44 украинских беспилотника за сутки, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ведомости»: «Газпром» может купить долю в Aurus
- Три украинских дрона-камикадзе посадили с помощью РЭБ в Курской области
- Франция депортирует 39 россиян, подозреваемых в приверженности радикальному исламу
- Карелия стала самым популярным регионом России для экотуризма
- Азаров назвал решение США условием для визита Зеленского в Москву
- Глава Минобороны Германии призвал готовиться к возможной войне в Европе
- В Севастополе задержан россиянин, передавший ВСУ данные о защитных сооружениях
- В зоне СВО создали первый российский отряд саперов-пилотов дронов
- В Подмосковье произошел пожар на АЗС у аэропорта Шереметьево
- Фильм «По щучьему велению» возглавил кинопрокат в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru