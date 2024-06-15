Три украинских БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области
15 июня 202407:59
Три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа сбили над Ростовской областью, передает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.
Три дрона ВСУ были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что около 04:00 мск ПВО сбила несколько беспилотников в районе Каменска-Шахтинского.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минюсте предложили расширить полномочия ФСИН в применении силы и цензуре
- Корабль «Прогресс МС-26» поднял высоту орбиты МКС на 3,5 км
- МИД Кубы: Подлодка США зашла в воды республики без приглашения
- Испания после трехмесячной паузы возобновила импорт российских железа и стали
- Три украинских БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области
- Минобороны рассказало об уничтожении танка Abrams под Авдеевкой
- В «Руспродсоюзе» исключили дефицит яблок в России
- Болельщики вывесили российские флаги на матче открытия Евро-2024
- Число погибших после обрушения подъезда в Шебекине увеличилось до пяти
- Занимавшийся разведкой у Крыма американский дрон подал аварийный сигнал
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru