Три украинских БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области

Три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа сбили над Ростовской областью, передает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Три дрона ВСУ были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что около 04:00 мск ПВО сбила несколько беспилотников в районе Каменска-Шахтинского.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Ростовская ОбластьБеспилотникиПВОМинобороны

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