Три тысячи мигрантов доставили в полицию в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге

Порядка трех тысяч мигрантов доставили в отделы полиции Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь, пишет РИА Новости.

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Отмечается, что больше 600 мигрантов находились на территории России с нарушениями миграционного законодательства. По данным агентства, всех привлекли к административной ответственности.

Ранее стало известно, что проживающие за рубежом соотечественники и желающие переехать в Россию с 1 января 2024 года должны будут подтвердить владение русским язык, напоминает RT.

Депутат Госдумы Петр Толстой в свою очередь заявлял, что русский должен стать языком межнационального общения во всех республиках бывшего СССР, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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