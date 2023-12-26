В Забайкалье трех мигрантов осудили за изнасилование 21-летней россиянки
Суд в Забайкальском крае определил наказание для трех мигрантов, изнасиловавших 21-летнюю местную жительницу. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.
Инцидент произошел 8 января 2023 года. Трое граждан Узбекистана силой завели девушку в квартиру и изнасиловали ее.
Пострадавшая обратилась в полицию. Двух насильников задержали спустя несколько часов, впоследствии поймали третьего.
Суд назначил каждому виновному по 10 лет колонии строгого режима.
В беседе с «Радиоточкой НСН» член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох сообщил, что мигранты совершают 2% от общего числа преступлений в России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Забайкалье трех мигрантов осудили за изнасилование 21-летней россиянки
- СМИ: на российских складах возник избыток китайских грузовиков
- Сбербанк изменит условия выдачи льготной ипотеки
- «Роскосмос» потерял 180 млрд рублей из-за недружественных стран
- Соседов упрекнул гостей «голой вечеринки» Ивлеевой в отсутствии воспитания
- Перенесший инфаркт Михаил Боярский выйдет на сцену 31 декабря
- Путин пообещал расширить расчеты между государствами СНГ в нацвалютах
- Организатор концерта Лолиты в Подмосковье опроверг массовую сдачу билетов
- Маск лишил сотрудников X многомиллионных премий
- Оппозиция в Абхазии объявила бессрочную акцию протеста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru