В Забайкалье трех мигрантов осудили за изнасилование 21-летней россиянки

Суд в Забайкальском крае определил наказание для трех мигрантов, изнасиловавших 21-летнюю местную жительницу. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.

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Инцидент произошел 8 января 2023 года. Трое граждан Узбекистана силой завели девушку в квартиру и изнасиловали ее.

Пострадавшая обратилась в полицию. Двух насильников задержали спустя несколько часов, впоследствии поймали третьего.

Суд назначил каждому виновному по 10 лет колонии строгого режима.

В беседе с «Радиоточкой НСН» член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох сообщил, что мигранты совершают 2% от общего числа преступлений в России.



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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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