Три сотрудника МЧС пострадали в результате атаки ВСУ в Запорожской области
В Запорожской области трое сотрудников МЧС РФ пострадали в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает RT.
В региональном главке МЧС уточнили, что инцидент произошёл в селе Первомайское Васильевского муниципального округа во время тушения пожара в частном жилом доме.
«В результате удара БПЛА трое сотрудников... получили ранения... была оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что также была повреждена пожарная автоцистерна.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что два мирных жителя погибли в результате атак беспилотников в Пологовском муниципальном округе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
