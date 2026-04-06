Три сотрудника МЧС пострадали в результате атаки ВСУ в Запорожской области

В региональном главке МЧС уточнили, что инцидент произошёл в селе Первомайское Васильевского муниципального округа во время тушения пожара в частном жилом доме.

«В результате удара БПЛА трое сотрудников... получили ранения... была оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также была повреждена пожарная автоцистерна.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что два мирных жителя погибли в результате атак беспилотников в Пологовском муниципальном округе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

