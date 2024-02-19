Три работника пострадали при возгорании на заводе в Саратовской области
Три человека пострадали после пожара на заводе в Балаково в Саратовской области. Они получили термические ожоги и попали в реанимацию, сообщил РИА Новости начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.
{{related_post_DTI7@8U5B}}Он добавил, что информации о том, что на предприятии произошел взрыв, нет. ЧП произошло на металлургическом заводе в Балаково.
Прокуратура региона начала проверку по факту несчастного случая на производстве.
Ранее сегодня на севере Москвы загорелся чердак бывшего университетского общежития.
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