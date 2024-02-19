На севере Москвы загорелся чердак бывшего общежития
19 февраля 202415:39
На севере Москвы загорелся чердак бывшего университетского общежития, сообщает Telegram-канал 360Tv.
Уточняется, что в результате возгорания между чердаком и шестым этажом рухнули перекрытие. Само здание сейчас не эксплуатируется, информации о пострадавщих нет.
Ранее в Москве при пожаре на «Пушкинской» сгорел клуб Lookin Rooms, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Директора «Ленфильма» разыскивают по делу о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Бровко
- Иран отверг заявления G7 о причастности к передаче России беспилотников
- ЕК пообещала легализовать использование доходов от российских активов в ближайшее время
- Армия Израиля заявила о серии авиаударов по объектам «Хезболлах» на юге Ливана
- На севере Москвы загорелся чердак бывшего общежития
- СМИ: США хотят передать Украине ракеты ATACMS большей дальности
- Умер дирижер театра имени Сац Леопольд Гершкович
- БПЛА повредил объект связи в Белгородской области
- Mia Boyka выпустит совместный трек с Камилой Валиевой
- Опрос: У 53 % россиян выросла зарплата в 2023 году
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru