На севере Москвы загорелся чердак бывшего общежития

Уточняется, что в результате возгорания между чердаком и шестым этажом рухнули перекрытие. Само здание сейчас не эксплуатируется, информации о пострадавщих нет.

Ранее в Москве при пожаре на «Пушкинской» сгорел клуб Lookin Rooms, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».