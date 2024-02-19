На севере Москвы загорелся чердак бывшего общежития

На севере Москвы загорелся чердак бывшего университетского общежития, сообщает Telegram-канал 360Tv.

Пожар в «Известия холл» произошел из-за аварийного режима работы электросети

Уточняется, что в результате возгорания между чердаком и шестым этажом рухнули перекрытие. Само здание сейчас не эксплуатируется, информации о пострадавщих нет.

Ранее в Москве при пожаре на «Пушкинской» сгорел клуб Lookin Rooms, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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