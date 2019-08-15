Три пассажира пропустили злополучный рейс «Москва-Симферополь»

Самолёт А-321 «Уральских авиалиний» совершил жёсткую посaдку в Подмосковье. Из-за отказа двигателей пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку в поле. По предварительным данным в двигатели попали птицы.

Как сообщает сайт KP.Ru, на борту самолёта должны были находиться 229 человек. Однако, как стало известно позднее, трое пассажиров пропустили злополучный рейс. В данный момент их имена уточняются.

Ранее НСН опубликовала полный список пассажиров. Отметим, что в ходе жёсткой посадки лайнера пострадали 23 человека, среди них десять детей. Позже в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших. Как сообщает Москва 24, после осмотра врачами госпитализация потребовалась только одной 69-летней женщине. Травмы остальных оцениваются медиками как лёгкие.

Добавим, в аэропорту Симферополя, куда направлялся самолёт, открыли оперативный штаб. Как пишет АГН «Москва», в нём оказывается помощь встречающим пассажиров рейса.

