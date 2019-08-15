Опубликован полный список пассажиров самолёта А-321, жёстко севшего в поле

Отметим, как сообщает RT, число пострадавших по данным регионального Минздрава, составило 23 человека. Все они доставлены в Раменскую центральную больницу с лёгкими травмами. В их числе девять детей.

Напомним, судно вылетело утром из аэропорта Жуковский и направлялось в Симферополь. Из-за отказа двигателей пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку в поле, сообщает телеканал «360». По предварительным данным в двигатели попали птицы.

Ранее родственники рассказали о пилоте, сумевшем посадить в поле неисправный самолёт.

