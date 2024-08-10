Три мирных жителя пострадали в Белгородской области после атаки ВСУ

По предварительной информации три мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ по городу Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Две женщины пострадали из-за атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области

По его словам, мужчину с осколочным ранением груди направили в областную клиническую больницу. Женщина с осколочным ранением ноги поступила в одну из городских больниц Белгорода.

Еще один пострадавший с баротравмой получил медицинскую помощь на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Белгородской области получили ориентировку на украинских диверсантов, которые маскируются под священников, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУБелгородская область

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