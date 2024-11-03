Три мирных жителя пострадали при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ на Горловку

Три мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса с украинского дрона на рынке в Горловке, сообщил глава Донецкой республики Денис Пушилин.

ВСУ обстреляли 20 населенных пунктов в Белгородской области за сутки

Ранения средней степени тяжести получили трое мужчин, им оказывается медицинская помощь.

Ранее три человека пострадали в результате атаки беспилотника на слободу Белая Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДНРПострадавшиеУкраинаВСУОбстрел

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