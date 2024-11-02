ВСУ обстреляли 20 населенных пунктов в Белгородской области за сутки

По словам Гладкова, в Белгородском районе по семи населенным пунктам были выпущены боеприпасы и девять беспилотников. В Волоконовском районе село Тишанка подверглось обстрелу снарядами. В Грайворонском округе, указал Гладков, по двум селам ВСУ выпустили семь боеприпасов и осуществили сброс четырех боеприпасов с БПЛА. В Краснояружском районе по селам Демидовка и Колотиловка выпущены 21 боеприпас и два БПЛА.

Ранее сообщалось, что российская система ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа ВСУ в небе над Брянской областью, передает «Радиоточка НСН».

