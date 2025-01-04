Три мирных жителя Горловки пострадали при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ

Три мирных жителя Горловки получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

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По его словам, инцидент произошел в поселке Озеряновка.

Ранее количество пострадавших при обстреле со стороны ВСУ Горловки возросло до 10, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ДНРУкраинаОбстрелВСУПострадавшие

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