Богомаз: Мирный житель погиб при минометном обстреле ВСУ села Кирилловка
Украинские террористы из миномётов обстреляли село Кирилловка Климовского района Брянской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, в результате обстрела погиб мирный житель, семье которого глава области пообещал оказать всю необходимую материальную помощь.
«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего», - написал Богомаз.
Ранее после атаки беспилотника в зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru