Богомаз: Мирный житель погиб при минометном обстреле ВСУ села Кирилловка

Украинские террористы из миномётов обстреляли село Кирилловка Климовского района Брянской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

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По его словам, в результате обстрела погиб мирный житель, семье которого глава области пообещал оказать всю необходимую материальную помощь.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего», - написал Богомаз.

Ранее после атаки беспилотника в зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияОбстрелБрянская Область

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