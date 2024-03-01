Три курских села остались без электричества из-за беспилотника ВСУ

Беспилотник атаковал Курскую область, в результате три населенных пункта в Суджанском районе остались без электричества. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

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«В результате прилета беспилотника со стороны Украины в населенных пунктах Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино ... нет света», — написал губернатор в Telegram-канале.

Старовойт подчеркнул, что специалисты приступят к ремонтным работам, как только позволит обстановка.

Ранее дежурные средства ПВО уничтожили над Курской областью украинский дрон, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиКурская Область

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