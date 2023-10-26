Три газовых котла загорелись в котельной ТЭЦ-16 на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы загорелись три газовых котла в котельной ТЭЦ-16 на 3-й Хорошевской улице, сообщает РИА Новости.
Из-за этого произошло частичное обрушение кровли здания, в котором расположена котельная.
По предварительным данным, площадь обрушения составила 10 квадратных метров.
Для локализации пожара было принято решение отключить подачу газа, после чего возгорание удалось потушить. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выделить 15 млрд рублей на обновление котельных, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru