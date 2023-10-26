Три газовых котла загорелись в котельной ТЭЦ-16 на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы загорелись три газовых котла в котельной ТЭЦ-16 на 3-й Хорошевской улице, сообщает РИА Новости.

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Из-за этого произошло частичное обрушение кровли здания, в котором расположена котельная.

По предварительным данным, площадь обрушения составила 10 квадратных метров.

Для локализации пожара было принято решение отключить подачу газа, после чего возгорание удалось потушить. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выделить 15 млрд рублей на обновление котельных, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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