Регионы РФ получат в 2023-2024 годах 130 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в 2023-2024 годах правительство направит российским регионам 130 млрд рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

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На совещании со своими заместителями он уточнил, что данные средства предназначены для модернизации и создания новой инфраструктуры ЖКХ.

«Направим в текущем году 30 млрд рублей, а в следующем - ещё 100 млрд на замену и строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей, также котельных и других объектов теплоснабжения, при условии обязательного софинансирования со стороны российских субъектов», - подчеркнул Минустин.

Глава кабмина напомнил слова президента РФ Владимира Путина о необходимости надёжно обеспечить теплом и водой каждый город и посёлок, квартиры и дома граждан, промышленные и социальные объекты.

Ранее в городе Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе из-за прорыва теплотрассы несколько многоэтажных домов с более чем тремя тысячами жителей оказались без отопления и водоснабжения при температуре почти - 40 °C, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПравительствоРоссияМодернизацияМихаил МишустинЖКХ
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