Богомаз: пять диверсантов уничтожены в Брянской области

Диверсионно-разведывательная группа из Украины в составе 6 диверсантов вновь попыталась пробраться на территорию Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

Один человек пострадал при попытке проникновения украинской ДРГ в Брянскую область

По его словам, благодаря слаженным действиям российских пограничников и военных была пресечена их попытка проникнуть на территорию РФ.

«Пятеро диверсантов уничтожены», - добавил Богомаз.

Ранее под Брянском пресекли попытку проникновения украинских диверсантов в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Граница Между Россией И УкраинойУкраинаДиверсияБрянская Область

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