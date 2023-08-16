Богомаз: пять диверсантов уничтожены в Брянской области
16 августа 202316:43
Диверсионно-разведывательная группа из Украины в составе 6 диверсантов вновь попыталась пробраться на территорию Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, благодаря слаженным действиям российских пограничников и военных была пресечена их попытка проникнуть на территорию РФ.
«Пятеро диверсантов уничтожены», - добавил Богомаз.
Ранее под Брянском пресекли попытку проникновения украинских диверсантов в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru