Три человека задержаны по делу об обрушении дома в Батуми

По данным следствия, хозяин одной из квартир на первом этаже жилого дома по улице 26 Мая нанял двоих рабочих для ремонта квартиры.

«Под руководством хозяина квартиры и с грубым нарушением правил безопасности в квартире были проведены строительные и ремонтные работы, в результате которых 8 октября этого года обрушился один из подъездов многоквартирного дома», — приводит РИА Новости заявление МВД.

Отмечается, что задержанным грозит от двух до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в пятницу в Батуми рухнула часть жилого многоэтажного дома. Сообщалось, что под завалами здания могут находиться до 15 человек. По официальным данным, в результате ЧП погибли четыре человека, СМИ сообщают о пяти погибших.

