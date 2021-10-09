Три человека задержаны по делу об обрушении дома в Батуми
Три человека задержаны в Грузии в рамках расследования дела об обрушении части жилого дома в Батуми. Об этом сообщили в МВД республики.
По данным следствия, хозяин одной из квартир на первом этаже жилого дома по улице 26 Мая нанял двоих рабочих для ремонта квартиры.
«Под руководством хозяина квартиры и с грубым нарушением правил безопасности в квартире были проведены строительные и ремонтные работы, в результате которых 8 октября этого года обрушился один из подъездов многоквартирного дома», — приводит РИА Новости заявление МВД.
Отмечается, что задержанным грозит от двух до десяти лет лишения свободы.
Напомним, в пятницу в Батуми рухнула часть жилого многоэтажного дома. Сообщалось, что под завалами здания могут находиться до 15 человек. По официальным данным, в результате ЧП погибли четыре человека, СМИ сообщают о пяти погибших.
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