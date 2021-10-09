Четыре человека погибли при обрушении дома в Батуми

Жертвами обрушения дома в грузинском Батуми стали четыре человека, в том числе один подросток. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Батуми рухнула часть жилого дома

Также спасатели спасли из-под завалов еще двух пострадавших, они доставлены в больницу.

Из-за сложных условий в спасательной операции не задействована техника, на месте происшествия работают до 300 сотрудников спасательной службы.

Напомним, в пятницу в Батуми рухнула часть многоквартирного пятиэтажного дома. По словам очевидцев, перед обрушением был слышен хлопок. Сообщалось, что под завалами здания могут находиться до 15 человек.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ПогибшиеОбрушениеГрузия
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