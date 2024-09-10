Три человека пострадали в Голой Пристани Херсонской области из-за обстрела ВСУ

Три мирных жителя пострадали в Голой Пристани Херсонской области в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

ВСУ обстреляли из РСЗО белгородское село Грузское, ранен один человек

По его словам, за минувшие сутки украинская сторона выпустила по левобережью Херсонской области более 30 артиллерийских снарядов и минометных мин.

Помимо Голой Пристани под обстрела попали населенные пункты Алешки, Каховка, Новая Каховка, Великая (Большая) Лепетиха, Днепряны, Горностаевка, Казачьи Лагеря, Саги, Малокаховка, Новая Маячка.

Ранее украинские войска обстреляли Донецк из натовской артиллерии, выпустив два снаряда калибра 155 мм, напоминает RT.

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ФОТО: Официальный Telegram-канал Владимира Сальдо
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