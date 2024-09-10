Три человека пострадали в Голой Пристани Херсонской области из-за обстрела ВСУ

Не менее 14 БПЛА сбиты при попытке атаки на Москву и Московскую область Несколько окон выбило в детском саду в Кашире после отражения атаки украинских БПЛА Несколько десятков авиарейсов были задержаны или отменены в московских аэропортах этим утром С началом учебного года в Москве выросла популярность электронного читательского билета Александр Масляков будет похоронен на Новодевичьем кладбище 11 сентября