Три человека пострадали в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ

По его словам, в результате были ранены три мирных жителя: две женщины и мужчина.

«Пострадавшие с минно-взрывными травмами и контузией самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», - написал глава региона.

Ранее при обстреле Шебекино Белгородской области пострадала женщина, у нее диагностировали осколочные ранения рук, ног, грудной клетки, напоминает 360.ru.

