Три человека пострадали в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ

Село Гора-Подол Грайворонского городского округа попало под обстрел Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его словам, в результате были ранены три мирных жителя: две женщины и мужчина.

«Пострадавшие с минно-взрывными травмами и контузией самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», - написал глава региона.

Ранее при обстреле Шебекино Белгородской области пострадала женщина, у нее диагностировали осколочные ранения рук, ног, грудной клетки, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияПострадавшиеВСУОбстрелБелгородская область

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