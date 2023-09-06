Три человека пострадали в автоаварии с автобусом в Подмосковье

Три человека пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Мытищах, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на прокуратуру Московской области.

Двое детей погибли в ДТП в Волгоградской области

Водитель автобуса выехал на обочину и врезался в кирпичный забор частного дома. В результате травмы получили три пассажира автобуса, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Правоохранители оценят, насколько перевозчик соблюдал требования законодательства о перевозках пассажиров.

Ранее в Екатеринбурге 11 человек пострадали в ДТП с автобусом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АварияДТП

Горячие новости

Все новости

партнеры